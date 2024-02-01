Маткапитал с 1 февраля проиндексируют на 7,4%

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит 630,3 тыс. рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Материнский капитал с 1 февраля в России будет проиндексирован на 7,4%, также повысят несколько других выплат для семей, в которых недавно появились дети.

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет на 43,4 тыс. рублей и составит 630,3 тыс. рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тыс. рублей, до 833 тыс. рублей. Доплата на второго ребенка, если ранее уже была получена выплата при рождении первого ребенка, составит 202,6 тыс. рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что общая сумма расходов на материнский капитал в 2024 году составит более 495 млрд рублей, его средствами воспользуются 1 млн семей.

Кроме маткапитала будут повышены и другие выплаты семьям, в которых недавно появились дети. Так, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка составит 24 604 руб., единовременное пособие при усыновлении ребенка от 8 лет, ребенка с инвалидностью или нескольких детей - 187 996 руб., ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям - от 9 227 руб., до 18 454 руб., единовременное пособие по беременности и родам женщине, уволенной из-за ликвидации предприятия - 922 руб., единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву - 38 963 руб., и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву - 16 698 рублей.

Все повышения Социальный фонд осуществит беззаявительно, поэтому россиянам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года право на такую поддержку имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции.