Более 40 социальных выплат проиндексируют в России с 1 февраля

Повышение затронет более 20 млн россиян

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют в России с 1 февраля на 7,4%. Такое повышение затронет более 20 млн россиян.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливают ежегодно с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074.

Февральское повышение прежде всего касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленные категории россиян дополнительно к пенсии получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в феврале эта выплата, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Так, ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы после индексации составит 5 324 руб., инвалидам II группы - 3 802 руб., инвалидам III группы - 3 044 руб., детям-инвалидам - 3 802 руб., ветеранам боевых действий - 4 184 руб., участникам Великой Отечественной войны - 5 704 руб., инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами - 7 605 руб., гражданам, подвергшимся воздействию радиации - от 761 руб. до 3 802 руб., Героям РФ и СССР, полным кавалерам ордена Славы - 89 675 руб., Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы - 66 122 рублей.

Также Социальный фонд индексирует входящую в ЕДВ компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами, таким образом, компенсация с 1 февраля составит 1 578 рублей.

Кроме того, после февральской индексации выплата россиянам, подвергшимся воздействию радиации, составит от 88 руб. до 44 203 руб., социальное пособие на погребение - 8 370 руб., максимальная единовременная выплата по травматизму или профзаболеванию - 141 480 руб., максимальная ежемесячная выплата по травматизму или профзаболеванию - 108 784 руб., ежемесячное пособие по травматизму или профзаболеванию - 435 136 рублей. Также с 1 февраля на 7,4% проиндексируют материнский капитал и другие выплаты семьям, в которых недавно появились дети. Все повышения Социальный фонд сделает беззаявительно, поэтому россиянам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.