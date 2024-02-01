На севере Камчатки температура воздуха опустилась до минус 50 градусов

Похолодание связано с подходом антициклона, считают синоптики

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в северных селах на Камчатке опустилась до минус 50 градусов, что является нехарактерным погодным явлением для этого времени года. Об этом сообщили ТАСС в "Камчатгидромете".

"В последние дни января в большинстве районов Камчатки установилась особенно морозная погода, на севере полуострова, например, в селе Аянка, столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Это не температурный рекорд, но такое значение, скорее, не характерно для этого времени года. Связаны такие низкие температуры с подходом антициклона", - рассказали синоптики.

В "Камчатгидромете" уточнили, что небольшое потепление ожидается в начале следующей недели. Ледовая обстановка в акваториях Авачинской губы оценивается как сложная. Спасатели предупредили о возможном выходе из берегов рек в Елизовском районе края, как это было в конце декабря 2023 года. Тогда река Авача затопила питомник ездовых собак "Авача мэй".

В настоящее время в Петропавловске-Камчатском минус 15 градусов.