На Чукотке открыли ледовую переправу из Анадыря до аэропорта

Двигаться по ней могут пока только легковые автомобили

ТАСС, 1 февраля. Движение для легковых автомобилей открыто по ледовой переправе через Анадырский лиман на Чукотке. По сезонной дороге можно добраться из окружной столицы до главного аэропорта им. Ю.С. Рытхэу, сообщил ТАСС представитель компании-подрядчика ООО "Перфект" Александр Бибишев.

"Толщина льда пока не позволяет открыть движение для грузовых автомобилей, но по сезонной дороге могут двигаться легковые. Длина переправы около 8 км, движение по ней будет разрешено, если позволит погода, до конца апреля", - сказал представитель компании-подрядчика.

Окружная столица Чукотки отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, которая обычно открывается в феврале, летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и глиссерах.