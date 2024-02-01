В Аргентине обжалуют отмену трудовой реформы судом

Подписанный президентом Хавьером Милеем указ, в частности, накладывал ограничения на проведение забастовок в некоторых секторах, в том числе в сферах транспорта, образования, здравоохранения, промышленности, гостиничного и гастрономического бизнеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины планирует обжаловать решение суда, который признал противоречащей конституции реформу трудового права посредством указа президента Хавьера Милея. Об этом сообщил официальный представитель администрации главы государства Мануэль Адорни.

"Мы будем подавать апелляции во все необходимые инстанции. Мы убеждены, что то, что касается трудового права, играет важнейшую роль для создания рабочих мест, чтобы компании нанимали людей, чтобы рынок труда был гораздо более дружелюбен для обеих сторон", - сказал он в среду на пресс-конференции.

Судебная палата по трудовым спорам 30 января признала противоречащей конституции главу документа, касающуюся трудового законодательства. Члены суда посчитали, что у правительства не было оснований для проведения этой реформы посредством президентского указа, то есть без одобрения Конгресса. Жалобу на реформу подало крупнейшее в стране профсоюзное объединение Confederacion General del Trabajo.

Подписанный президентом указ, в частности, накладывал ограничения на проведение забастовок в некоторых секторах, в том числе в сферах транспорта, образования, здравоохранения, промышленности, гостиничного и гастрономического бизнеса. Документ также дал работодателям возможность увеличить максимальный испытательный срок с трех до восьми месяцев.

20 декабря 2023 года Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, изменение таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным.