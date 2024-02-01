В акватории Камчатки прогнозируют волны высотой до 12 м

В регионе объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Волны до 12 м прогнозируются в акватории Берингова моря на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в середине дня 2 февраля в акватории Берингова моря ожидается опасное волнение моря высотой 8-10 м. Вечером того же дня явление распространится на Олюторский муниципальный район. Ночью 3 февраля волнение усилится до 10-12 м и в середине ночи распространится на Олюторский и Карагинский муниципальные районы. Явление сохранится до середины дня 5 февраля", - говорится в сообщении.

В период опасного явления повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.