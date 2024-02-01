ВЦИОМ: явка на выборах президента России в марте может достичь 80%

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров отметил, что выборы являются главным политическим событием года для россиян

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 60% россиян заявили о готовности голосовать на выборах президента РФ в марте, явка может достигнуть отметки в 80% избирателей. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью газете "Известия".

"Еще в ноябре прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что более 60% россиян, имеющих право голоса, точно настроены прийти на выборы. Еще порядка 15-18% - скорее настроены. Обычно по мере приближения даты голосования эта доля еще подрастает. Так что ниже 60% явки точно ждать не следует, а вот верхнюю планку пока можно оценить в 80%. Это очень высокая планка, думаю, на самом деле будет несколько ниже", - отметил Федоров.

Он добавил, что выборы президента являются главным политическим событием года для россиян. "Уже сейчас 84% опрошенных говорят, что эти выборы важны для них лично, даже если они сами не собираются участвовать в голосовании. Доминирует запрос на стабильность, перспективу, нужна надежда, нужно ощущение силы страны и ее развития", - подчеркнул Федоров.

Больше всего граждан России - 109 860 331 человек - было внесено в списки избирателей на выборах 2012 года, меньше всего - 106 484 518 - в 1991 году. Самая высокая явка была зафиксирована на первых выборах российского президента 12 июня 1991 года. Тогда в голосовании приняли участие 79 498 240 человек, или 74,66% от общего числа граждан, имеющих право голосовать. Наименьшая активность наблюдалась на президентских выборах 2004 года, когда явка составила 69 572 177 человек (64,38%).