ДВФУ и Хэйлунцзянский университет запустят перекрестные курсы на языках слушателей

Педагоги из КНР будут читать лекции на русском, а российские преподаватели - на китайском

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Хэйлунцзянский университет договорились о запуске обменных краткосрочных курсов по нескольким направлениям подготовки. Читать лекции педагоги будут на языках слушателей - китайские специалисты на русском, а преподаватели ДВФУ - на китайском, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Делегация Хэйлунцзянского университета (Китай) посетила ДВФУ. В ходе встречи стороны обсудили возможности развития академической мобильности и договорились о запуске обменных краткосрочных курсов по нескольким направлениям подготовки, включая инженерные и биомедицинские. Особенностью программ станет преподавание на родном языке студентов в принимающем вузе", - сообщили в пресс-службе.

Хэйлунцзянский университет - один из ключевых партнеров ДВФУ в Северо-Восточном Китае, сотрудничество с которым продолжается с 1990 года. На протяжение этих лет вузы активно обмениваются студентами и преподавателями, изучающими русский и китайский языки. Одним из совместных проектов станет запуск краткосрочных обменных программ по химии, физике, экономике, юридическим наукам, биомедицине, истории и гидроэнергетике. Лекции будут проходить на родном языке слушателей - преподаватели ДВФУ, владеющие китайским языком и погруженные в терминологию и особенности предмета, будут обучать студентов Хэйлунцзянского университета, студенты ДВФУ смогут прослушать курсы на русском от преподавателей из Китая.

Также, чтобы не терять возможности, связанные с пребыванием в другой стране, участникам обменных программ будут предложены краткосрочные курсы по китайскому или русскому языку. В дальнейшем университеты также рассмотрят возможность запуска новых двудипломных программ.

"Поскольку сегодня одна из главных задач ДВФУ - обеспечить адаптивность своих выпускников к реалиям двусторонних отношений России и Китая, мы активно развиваем обменные программы с партнерами из Поднебесной. Такие курсы позволяют студентам еще на стадии обучения интегрироваться в международные команды, познакомиться с языком и культурными ценностями, а также особенностями научно-экономического сообщества другого государства. Этот подход позволяет создать особую среду, которая обеспечивает рост научных и академических проектов России и Китая, соответствующих задачам инновационного развития нашей страны", - отметил проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

О ДВФУ

ДВФУ входит в тройку вузов-лидеров России, где представлено китаеведение и системно изучается Китай и китайский язык, а главная миссия вуза на протяжении более 120-летней истории заключалась в изучении Китая и создании условий для интеллектуального диалога с ним. Университет заключил соглашения с более 60 учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями, компаниями и фондами КНР, что позволяет ДВФУ выступать ключевым звеном в системе подготовки кадров нового поколения для российско-китайского сотрудничества.