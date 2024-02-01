В Улан-Удэ учащихся начальных классов перевели на дистанционное обучение из-за мороза

Температура воздуха в городе составляет минус 34 градуса

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /ТАСС/. Очные занятия для учащихся младших классов первой смены отменены в Улан-Удэ второй день подряд из-за 34-градусного мороза. Об этом сообщили в мэрии.

"Занятия первой смены для 1-4-х классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат в связи температурой воздуха на улице - минус 34 градуса Цельсия", - сообщили в администрации.

Холодная погода, как пояснила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Бурятского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова, продержится до 5 февраля. Морозы в Бурятии вызваны, по ее словам, арктическим холодом. В ближайшие дни ожидается температура воздуха к утру до минус 37 градусов, по северу - до минус 44 градусов. При этом скорость ветра составляет 2 м/c.

"В Улан-Удэ еще на сутки продлено объявление о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности - до 20:00 (15:00 мск) 1 февраля", - сообщила Субанакова. Из-за безветрия синоптики прогнозируют метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе - ожидается превышение концентрации одного или нескольких вредных веществ выше 1 ПДК. "Рекомендуется ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами. Занятие физкультурой и спортом желательно проводить в закрытых спортивных комплексах", - добавили в Бурятском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.