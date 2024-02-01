В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой мокрый снег, местами гололед, гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на пятницу - до минус 2 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.