В Магаданской области из-за ветра с метелью объявили экстренное предупреждение

Оно будет действовать 2 февраля 2024 года

ТАСС, 1 февраля. Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций объявлено в Магаданской области из-за ветра с низовой метелью, которые ожидаются 2 февраля. Об этом сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"2 февраля 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения <…> Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря", - говорится сообщение.

В Колымском УГМС добавили, что днем местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с низовой метелью.