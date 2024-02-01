В городе Урай в ХМАО запретили массовые мероприятия в школах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых спортивных, культурных мероприятий в образовательных организациях введен в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в местной администрации.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 87,4% за неделю с 23 по 30 января. При этом, среди заболевших большинство дети - 64%. Увеличение заболеваемости фиксируется в 15 муниципальных образованиях округа.

"В связи с ростом заболеваемости на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии приняты решения: запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях, ввести кабинетную систему обучения, строгую групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях", - сказано в сообщении.

Также в Урае будет действовать строгое соблюдение входного фильтра, а жителям рекомендовано использовать маски в местах массового нахождения людей.