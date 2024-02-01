Беринговоморский циклон принесет на Камчатку метель и ветер до 35 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Беринговоморский циклон приближается к берегам Камчатки, он несет на полуостров ветер скоростью до 35 м/с и метель. По прогнозам синоптиков, удар стихии придется на северные и восточные районы Камчатки, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Ночью и днем 3 февраля в Усть-Камчатском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском муниципальных районах ожидаются небольшой, местами умеренный снег, метель. В Усть-Камчатском и Карагинском муниципальных районах прогнозируется ветер силой до 15-20 метров в секунду, в Пенжинском и Олюторском муниципальных районах - до 30-35 метров в секунду. Явления сохранятся на указанных территориях в течение ночи и дня 4 февраля, при этом в Пенжинском и Олюторском муниципальных районах прогнозируется скорость ветра до 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют туристическим группам и охотникам воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдаленные и прибрежные районы. В акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение.