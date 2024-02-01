Первый после пандемии прямой рейс "Аэрофлота" из России прибыл во Вьетнам

Авиакомпания возобновит прямые рейсы в республику. Полеты будут осуществляться дважды в неделю

ХАНОЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый после снятия пандемийных ограничений прямой рейс авиакомпании "Аэрофлот" из России во Вьетнам прибыл в Хошимин. Перелет осуществлен на самолете Airbus-350.

"Самолет приземлился в международном аэропорту Таншоннят. В Хошимин прибыли 302 пассажира из Москвы, а по обратному маршруту отправятся 296 пассажиров", - сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании в Ханое. "Аэрофлот" возобновляет регулярное авиасообщение с Вьетнамом. Полеты будут выполняться два раза в неделю - рейс SU292 Москва - Хошимин будет летать по средам и воскресеньям, а обратный рейс SU293 Хошимин - Москва - по понедельникам и четвергам, добавили в представительстве.

С момента снятия пандемийных ограничений и до настоящего времени авиасообщение с Вьетнамом осуществлялось только по одному маршруту - в июне 2023года российская авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять полеты из Иркутска в Ханой на самолете Sukhoi Superjet 100.