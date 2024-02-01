В Москве на ВДНХ отметят Сагаалган

На Международной выставке-форуме "Россия" состоится праздничный концерт

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в связи с Сагаалганом - восточным Новым годом, который наступает 10 февраля, пройдут не только в Бурятии, но и на ВДНХ в Москве, на Международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщила ТАСС министр культуры республики Соелма Дагаева.

"Республика Бурятия представит обширную, насыщенную программу в дни празднования наступления Нового года по лунному календарю на выставке "Россия" на ВДНХ. С 11 по 18 февраля каждый день у стенда нашего региона на дальневосточной панораме, а также в павильоне "Д" и в Доме русской кухни все желающие смогут познакомиться с бурятской культурой, попробовать традиционные блюда, посетить мастер-классы, научиться играть в бурятские игры и танцевать наш знаменитый танец ехор", - сказала Дагаева.

Она добавила, что состоится концерт "Сагаалганай амар мэндэ" - выступят ведущие творческие коллективы и исполнители из Бурятии. Дети и взрослые смогут увидеть Сагаан Убгэна - Белого Старца, который является символом Сагаалгана. 11 февраля он возглавит праздничное шествие артистов Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал" и Государственного цирка Республики Бурятия им. М. Х. Жапхандаева, которое пройдет на территории ВДНХ.

Празднование Сагаалгана

Новый год по буддийскому календарю наступает 10 февраля - год Синего Дракона. "За несколько дней до этого, с 7 февраля, во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проведут молебны, посвященные переходу к следующему году - Цагаалха", - сообщили в пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России.

Как рассказал глава Сангхи - Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев, наступающий год дракона в 2024-2025 годах будет благоприятным для детей. "Для людей среднего возраста это будет средним по сложности годом, а вот для людей пожилого возраста этот год будет сложноватым для прожития", - отметил он.

В Бурятии Сагаалган будут отмечать целый месяц. Запланировано множество мероприятий: праздничные концерты, театрализованные представления, в том числе в Этнографическом музее народов Забайкалья. Кроме того, 3 февраля планируется флешмоб на площади Советов в Улан-Удэ - организаторы предлагают местным жителям собраться в центре города в национальной одежде - дэгэлах. "Это будут мини-шествие участников акции в центре столицы Бурятии и небольшой концерт. Поддерживаю инициативу Буряад театра, направленную на то, чтобы продемонстрировать единство нации посредством костюма, песен, танцев и языка - это одна из задач по возрождению бурятского языка и самоидентичности народа", - подчеркнула Дагаева.

Буддисты каждый год отмечают Новый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны. Точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами.