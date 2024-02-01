Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу после непогоды

Авиаузел принял самолет из Иркутска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова возобновил работу после метели, сообщили ТАСС в авиаузле.

"Сейчас уже погода восстановилась. Работаем в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, в Южно-Сахалинске приземлился самолет из Иркутска. Готовится к вылету рейс в Советскую Гавань (Хабаровский край).

Ранее сообщалось, что утром из-за метели два самолета из Красноярска и Москвы не смогли приземлиться в Южно-Сахалинске и отправились на запасной аэродром в Хабаровск. Еще около 20 рейсов на прилет и на вылет было задержано.

В настоящее время в Южно-Сахалинске солнечная погода без осадков и ветра.