В регионах Енисейской Сибири прогнозируют ветер и мороз

Жителям рекомендовали не выходить из дома без необходимости

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер до 25 м/с и морозы до минус 40 градусов ожидаются в Красноярском крае, Туве и Хакасии 1 февраля. Об этом говорится в сообщениях региональных главков МЧС.

"Во второй половине дня 1 февраля и в течение суток 2 февраля на юге Таймыра ожидаются очень сильный ветер с порывами до 25 м/с и более, метель", - сообщает МЧС России по Красноярскому краю.

В Хакасии ожидаются порывы ветра до 15 м/с, в Туве скорость ветра местами будет до 22 м/с.

По данным Среднесибирского УГМС, в регионах Енисейской Сибири на 1 февраля прогнозируются также сильные морозы. "В центральных и южных районах Красноярского края и в Республиках Тыва и Хакасия сохранится морозная погода, температура воздуха ночью - минус 30-35 градусов, в центральных районах местами до минус 40 градусов", - говорится в сообщении.

На Таймыре синоптики обещают низовую метель.

В такую погоду спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома, отложить поездки на автомобиле за пределы города.