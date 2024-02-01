Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Белорусский лидер подчеркнул, что все годы служения во главе Русской православной церкви патриарх "деятельно заботится о единоверцах, с большим участием относится к их нуждам"

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив, что его молитвами укрепляются братские отношения народов двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что все годы служения во главе Русской православной церкви патриарх "деятельно заботится о единоверцах, с большим участием относится к их нуждам, щедро делится богатым опытом".

Белорусский лидер пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

В июне 2022 года во Дворце независимости в Минске на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Лукашенко сказал, глава РПЦ в Белоруссии "всегда не как дома, а дома, на своей земле".

1 февраля 2024 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 15-летие со дня интронизации.