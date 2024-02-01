Собянин: в 2023 году в Москве привели в порядок 28 офисов "Мои документы"

Еще 26 помещений оборудовали для приема маломобильных граждан, отметил мэр столицы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. В Москве в 2023 году оборудовали 28 центров "Мои документы". Например, в здании центра госуслуг района Москворечье-Сабурово сделали капремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Делаем офисы "Мои документы" еще комфортнее: в прошлом году привели в порядок 28 помещений. В здании центра госуслуг района Москворечье-Сабурово сделали капитальный ремонт. Теперь там просторные кабинеты, места для посетителей, игровой уголок для детей. Есть терминалы самообслуживания, копировальные автоматы и фотокабины", - написал он.

Мэр уточнил, что в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице приспособили помещение под флагманский офис. "Здесь посетителям предлагают максимальный набор сервисов. В интерьере помещения есть акцент - оно оформлено в стиле художника-абстракциониста Василия Кандинского", - добавил Собянин.

По словам мэра, еще 26 офисов "Мои документы" оборудовали для приема маломобильных москвичей. В них сделали санитарные комнаты, установили тактильные и контрастные указатели.