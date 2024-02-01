В Москве 3 февраля ожидается минусовая температура

На дорогах и тротуарах возможна гололедица

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха до трех градусов тепла ожидается в четверг в Москве, до минусовых значений она опустится в субботу. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В субботу температура в течение суток будет ниже нуля. Ночью с пятницы на субботу минус 3-5 градусов, в дневные часы субботнего дня минус 1-3. После сегодняшней слякоти все замерзнет и высока вероятность гололедицы. В воскресенье придет тепло", - сказал собеседник агентства.

По словам Леуса, в четверг в столице будет облачная погода, ожидаются небольшие осадки - мокрый снег и дождь. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, температура воздуха плюс 1-3 градуса. "Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст., что заметно ниже нормы", - отметил синоптик.