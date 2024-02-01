В Приморье зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ

В регионе действуют дополнительные меры предупреждения распространения вирусов в медицинских организациях, в том числе масочный режим

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю зафиксировало снижение заболеваемости ОРВИ среди населения Приморья впервые с начала эпидемического сезона. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист-эксперт управления Татьяна Терентьева.

"На четвертой неделе 2024 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье регистрировалась ниже уровня эпидемического порога среди совокупного населения среди всех возрастных групп, кроме группы подростков от 15 лет и старше. В этой группе фиксировалось некоторое превышение эпидпорога", - сказала она.

По словам Терентьевой , на отчетной неделе полное закрытие образовательного процесса из-за ОРВИ зарегистрировано в одном дошкольном образовательном учреждении Хасанского района. Частично приостановлен образовательный процесс в некоторых группах детских садов Владивостока, Артема, Надеждинского, Шкотовского и других районов. Также частично приостановлен учебный процесс в школах Дальнегорска, Лесозаводска, Кавалеровского и Кировского районов по одному классу в каждом.

В текущем сезоне в связи с ростом количества заболевших ОРВИ в Приморье были введены дополнительные меры предупреждения распространения вирусов в медицинских организациях, в том числе масочный режим. Ведомство также рекомендует жителям использовать медицинские маски в общественных местах для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.