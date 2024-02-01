Грузоподъемность ледовой переправы Салехард - Лабытнанги увеличили до 35 тонн

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО

ТАСС, 1 февраля. Перемещение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стало доступным для транспорта массой до 35 тонн, сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

"На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышается грузоподъемность. С 11:00 часов разрешено движение для всех видов транспорта массой до 35 тонн", - говорится в сообщении.

Ранее движение по переправе было разрешено для транспорта массой не более 30 тонн.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов. Ледовая переправа открылась 1 декабря.