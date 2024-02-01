На Шри-Ланке сообщили, что более 28 тыс. туристов из России посетили страну в январе

Ланкийское Управление по развитию туризма отметило, что лидером стала Индия, всего приняли 31 тыс. туристов из этого государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Россия сохраняет второе место по числу туристов, посещающих Шри-Ланку, - в январе островное государство посетили более 28 тыс. россиян. Об этом сообщило ланкийское Управление по развитию туризма.

Согласно этим данным, первое место занимает Индия. Шри-Ланка приняла 31 тыс. туристов из этой страны. На третьем месте - Великобритания с 15 тыс. туристов.

Общее количество туристов, посетивших Шри-Ланку в январе, превысило 200 тыс. "Это самый высокий показатель за последние четыре года. Через месяц общее число прибывших [с начала 2023 года] составит почти 1,5 млн, что было первоначальной целью, установленной в январе 2023 года", - заявил министр туризма страны Харин Фернандо в X.

По статистике управления, доля россиян среди всех туристов, побывавших в республике в 2023 году, составила 13%. Число российских гостей в Шри-Ланке возросло на 116,4%, до 197 498 человек, по сравнению с 2022 годом (91 272). Исторический рекорд по турпотоку из РФ обеспечили прямая авиаперевозка, удобные стыковочные варианты и активность российских туроператоров, отметило управление.