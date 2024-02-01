Стартовал прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов

Итоги конкурса подведут в июне

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от некоммерческих организаций для участия в конкурсе Фонда президентских грантов стартовал в четверг. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2023 года и не имеющие органов власти в составе учредителей", - говорится в сообщении.

Организации, которым 15 марта еще не исполнится один год, могут запрашивать до 500 тыс. рублей, однако молодые НКО из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут запросить до 5 млн рублей. Для организаций, которым уже больше года, ограничений по запрашиваемой сумме нет.

Заявки принимаются через сайт фонда до 23:30 мсу 15 марта. Итоги конкурса будут подведены в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.

Это второй конкурс, победители которого будут поддержаны в 2024 году. Победители первого были представлены в январе. Тогда гранты на общую сумму 4 365 млн рублей были выделены 1 559 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.