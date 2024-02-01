СК Армении обвинил осквернившего памятник блокадникам в разжигании ненависти

В TikTok 30 января появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг РФ, опрокинул венки и высказал оскорбительные комментарии в адрес России

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении предъявил обвинение ереванцу, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда, в разжигании вражды и ненависти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Жителю Еревана предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды)", - отмечается в сообщении.

МВД Армении 31 января задержало мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, и передало его СК. 30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказал оскорбительные комментарии в адрес РФ.