Скульптуру Назарбаева убрали из экспозиции Национального музея Казахстана

Она была установлена в Национальном музее в 2018 году

АСТАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Национального музея Казахстана в Астане убрали скульптуру первого президента республики Нурсултана Назарбаева из экспозиции в холле на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея.

В рамках празднования 10-летия Национального музея страны в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением местных и зарубежных экспертов. По данным пресс-службы, в связи с этим будет меняться концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение экспозиционных залов, в том числе холла, где располагалась скульптура Назарбаева.

"Что касается памятника, то данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменением концепции холла будет находиться на постоянном хранении в фонде музея", - отметили в пресс-службе, разъясняя ситуацию с исчезновением скульптуры Назарбаева.

Скульптура первого президента Казахстана была установлена в Национальном музее в 2018 году.

Ранее в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что в январе 2024 года памятник Назарбаеву демонтировали на территории Национального университета обороны в столице республики. Это произошло в связи со сменой названия вуза, ранее носящего имя первого президента страны.

15 февраля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС)". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.