Конгресс об устойчивом развитии городов Urban ESG состоится в Москве 1 марта

Участники конгресса рассмотрят введение ESG-сертификации, климатический рейтинг городов мира, интеграцию МСП в ESG-повестку, а также наиболее актуальные ESG-практики

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Конгресс Urban ESG "Городская повестка устойчивого развития" состоится 1 марта в конгресс-холле отеля The Carlton Moscow. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Мероприятие соберет на одной площадке представителей власти, федеральных институтов развития, консалтинговых и других компаний, участвующих в процессах устойчивого развития городской среды, для обмена опытом и создания партнерств", - сказал Левкин, слова которого привела пресс-служба департамента.

Среди запланированных к обсуждению тем выделены введение ESG-сертификации, климатический рейтинг городов мира, интеграция МСП в ESG-повестку, федеральные инициативы и региональные программы в сфере устойчивого развития, социальные инвестиции бизнеса, проекты в сфере климата, в том числе приоритетные направления работы правительства Москвы в сфере экологии и климата. Участники конгресса также рассмотрят наиболее актуальные ESG-практики, которые впоследствии могут внедряться в городские управленческие решения.

"Таким образом, конгресс поможет выявить наиболее эффективные способы и инструменты для приведения градостроительной и экономической политики мегаполисов в соответствии с принципами устойчивого развития. По итогам мероприятия будет подготовлен и опубликован аналитический отчет о ключевых идеях и актуальных тенденциях по внедрению принципов ESG в городское планирование и управление развитием территорий", - добавили в пресс-службе.

Конгресс организован ДГП, Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, а также АНО "Московский урбанистический форум". "Москва имеет богатый опыт по внедрению повестки устойчивого развития в градостроительную и экономическую политику. И АНО "Московский урбанистический форум" посчитала важным создать площадку для диалога сторон, заинтересованных в выработке лучших стратегий. Участники конгресса также смогут ознакомиться с актуальной ESG-повесткой столицы и представить проекты, реализуемые в настоящее время в Москве и других городах России в этом направлении", - отметил гендиректор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия можно будет на официальном сайте urbanesg.ru.