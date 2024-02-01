Более чем на 30 перекрестках в Москве нанесут "вафельную" разметку

В городе уже свыше 250 перекрестков с такой разметкой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Разметка-"вафельница" в 2024 году будет нанесена более чем на 30 перекрестках в столице, сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Мы (ЦОДД - прим. ТАСС) обустроим более 32 перекрестков с желтой вафельной разметкой в 2024 году. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что в городе уже свыше 250 перекрестков с такой разметкой. Их делают на участках с интенсивным движением и там, где были случаи "блокировки" перекрестка", - значится в публикации.

Отмечается, что за остановку на "вафельнице" более пяти секунд водителю выпишут штраф - 1 тыс. руб. Это нарушение также фиксируют камеры

"Вафельная" разметка разгружает перекрестки, благодаря чему скорые и спасательные службы могут доехать на вызов. Проезд для автомобилистов также становится быстрее на 15-20%", - добавил Ликсутов, слова которого приводит департамент транспорта.