Парламент Бурятии намерен запретить выезд депутатов из России

Согласно соответствующему проекту постановления, срок ограничения права на выезд из России может составить до пяти лет, и он может быть продлен

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала Бурятии могут получить статус "невыездных". Проект постановления об ограничении права парламентариев на выезд из РФ размещен на сайте регионального заксобрания, его рассмотрение планируется на ближайшей очередной сессии 29 февраля.

"Право депутата Народного Хурала Республики Бурятия на выезд из Российской Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Решение <...> принимается председателем Народного Хурала (в том числе в отношении себя) в течение семи рабочих дней со дня последнего ознакомления с такими сведениями", - говорится в проекте постановления.

При этом срок ограничения права на выезд из России может составить до пяти лет, и он может быть продлен. Предусматривается право на обжалование такого решения.

Как пояснили ТАСС в самом парламенте Бурятии, изменения будут касаться трех депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе, - председателя регионального парламента и двух его заместителей.

Принятие постановление позволит привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. В 2023 году в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были внесены изменения в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с допуском к государственной тайне.