В ДНР сообщили, что необходимо отремонтировать около 50 почтовых отделений из 314

Заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков добавил, что в восстановлении также нуждаются республиканские сортировочные центры

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Около 50 почтовых отделений Донецкой Народной Республики (ДНР) нуждаются в восстановлении после обстрелов, а также в капитальном ремонте. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Владимир Ежиков.

"Большое количество повреждений. Мы, когда анализировали состояние наших почтовых отделений, порядка 50 из них требуют сегодня капитального ремонта, восстановления", - сказал он.

Всего, как уточнил Ежиков, на территории региона находятся 314 почтовых отделений.

Заместитель председателя правительства региона добавил, что в восстановлении также нуждаются республиканские сортировочные центры, два из них были разрушены в результате обстрелов. По его словам, в настоящее время логистика почтовых сообщений усложнена.