Большинство опрошенных поляков хотят защиты приграничных районов Украины силами ПВО НАТО

По мнению респондентов, такая мера "позволила бы сбивать российские ракеты или дроны, летящие в направлении Польши"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Большинство польских граждан выступают за начало переговоров с Североатлантическим альянсом и Украиной о защите силами ПВО НАТО воздушного пространства над территориями Украины, граничащими с Польшей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

За то, чтобы польские власти начали такие переговоры, высказались 69,3% опрошенных. По их мнению, такая мера "позволила бы сбивать российские ракеты или дроны, летящие в направлении Польши". 17,6% респондентов выступили против начала таких переговоров, 13,1% признались, что не имеют собственного мнения по этому вопросу.

15 ноября 2022 года в результате взрыва ракеты, прилетевшей с территории Украины, в районе польского населенного пункта Пшеводув погибли два местных жителя. Польские власти поспешили заявить, что это была российская ракета, однако расследование установило, что инцидент произошел из-за сбившейся с курса ракеты украинской ПВО.

В конце декабря 2023 года в том же районе было зафиксировано нарушение польских воздушных границ "неизвестным объектом" со стороны Украины. Его обломков на территории Польши обнаружить не удалось, поэтому было решено, что объект сменил курс и вновь улетел в украинское воздушное пространство.

Опрос центра IBRiS проводился 26-27 января на территории всей Польши. Было опрошено 1 070 человек.