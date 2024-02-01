Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр пожелал главе РПЦ здоровья и дальнейших успехов в ответственном служении на благо России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив роль главы Русской православной церкви (РПЦ) в консолидации усилий государства и религиозных конфессий для сохранения духовно-нравственных ценностей, межнационального согласия в стране. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"За годы вашего патриаршества между Русской православной церковью и правительством сложилось плодотворное сотрудничество и взаимодействие в социальной, образовательной и культурной сферах. Вы смогли консолидировать усилия государства, общества и религиозных конфессий для сохранения духовно-нравственных ценностей, межнационального согласия, исторического наследия страны. Объединить людей различных взглядов и убеждений, создать атмосферу доверия и взаимного уважения", - говорится в поздравлении премьера.

Мишустин подчеркнул, что неустанные труды патриарха, направленные на укрепление единства и сплоченности народа России, его забота о духовном благополучии миллионов православных верующих являются для всех примером истинного служения и любви к Отечеству. Он пожелал главе РПЦ доброго здоровья и дальнейших успехов в ответственном служении на благо России и ее граждан.

1 февраля патриарх Кирилл отмечает 15-летие со дня интронизации.