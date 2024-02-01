В Якутии в 2023 году обеспечили жильем свыше 420 сирот

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вручил ключи от новых квартир восьми жильцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Жилье обеспечено более 420 детям-сиротам в Якутии по итогам 2023 года, сообщается в Telegram-канале управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В регион прибыл заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. В поселке Нижний Бестях в Якутии он вручил ключи от новых квартир восьми жильцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

"Поздравляя новоселов с этим радостным событием, он [Дмитрий Демешин] отметил, что вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот находятся на особом контроле органов прокуратуры. Только в Якутии в прошедшем году прокурорами во взаимодействии с органами власти обеспечено жильем свыше 420 сирот, более 160 граждан получили жилищные сертификаты, и работа в данном направлении будет активно продолжена", - говорится в сообщении.

В 2022 году было обеспечено жильем более 500 детей-сирот.