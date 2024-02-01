В Петербурге полицейские спасли лебедя, замерзшего в акватории Финского залива

Животное передали ветеринарам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге спасли замерзшего лебедя в акватории Невской губы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"Находясь на маршруте патрулирования акватории Невской губы, сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте заметили на льду замерзшего лебедя, который с трудом передвигался по ледовому покрытию. Старший прапорщик полиции Владимир Поротников доставил птицу на берег и передал егерю, который отвез пернатого в госпиталь птиц", - говорится в сообщении.

Как отметили в транспортной полиции, сейчас лебедь чувствует себя хорошо, ему оказали ветеринарную помощь.