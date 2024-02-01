СРЗП предложила поощрять вузы за высокий процент работающих по специальности выпускников

Депутаты хотят ввести повышенный коэффициент финансирования вузов в размере 1,3, если трудоустроено по специальности свыше 90% выпускников

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС /. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Яна Лантратова направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести повышенные коэффициенты финансирования государственных высших учебных заведений, выпускники которых устроились на работу по специальности. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается изменить подход к бюджетному ассигнованию высших учебных заведений, путем введения системы повышающих коэффициентов финансирования. Повышенные коэффициенты будут действовать при условии определенного процента выпускников, трудоустроившихся по специальности в течение двух лет после окончания вуза", - говорится в документе.

Депутаты приводят статистику, согласно которой 47% выпускников вузов не работают по специальности. По мнению Миронова и Лантратовой, на трудоустройство молодых специалистов по специальности во многом влияет деятельность учебных заведений в вопросах профориентации. "Поэтому представляется важным создать такую систему финансирования, при которой вузы будут заинтересованы в том, чтобы их выпускники, обучаемые за счет бюджетных ассигнований, работали по специальности", - отмечают они.

Депутаты предлагают ввести повышенный коэффициент финансирования вузов в размере 1,3, если трудоустроено по специальности свыше 90% выпускников. Если трудоустроено свыше 75% выпускников, коэффициент может составлять 1,2. Если трудоустроено свыше 60% выпускников, то 1,1.