В 450 школах Москвы начались практикумы по подготовке к ЕГЭ для 11-классников

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что такой формат позволит учителям уделить больше внимания каждому ученику

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество московских школ, где 11-классников готовят к сдаче ЕГЭ на практикумах, возросло до 450. Занятия по тем предметам, которые нужны им для поступления в вуз, проходят в группах сверстников со схожим уровнем знаний, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для наших одиннадцатиклассников стартует ключевой этап подготовки к ЕГЭ - практикумы. Это важная часть нашего проекта, направленного на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Главная "фишка" этого учебного года - разделение ребят на три группы в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов. Это позволит учителям уделить больше внимания каждому ученику", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что в этом году число школ в проекте увеличено до 450. "Мы готовим серию лекций с опытными психологами, которые расскажут, как справляться со стрессом перед экзаменами и эффективно распределять свое время. Пилотный проект в прошлом году показал хорошие результаты - количество 100-балльников у нас выросло, а ребят, плохо сдавших экзамены, заметно сократилось. Это один из немногих проектов, который поддержали все участники процесса - и родители, и дети, и учителя. Можно сказать, что с этого года такой подход стал московским стандартом подготовки к ЕГЭ", - добавила Ракова.

Как отметили в мэрии, одиннадцатиклассники в начале второго полугодия учебного года завершили прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. Их место в расписании заняли практикумы по подготовке к ЕГЭ. В целом на них отведено не менее 40% учебного времени.

Новый стандарт подготовки

"Впервые новый формат подготовки к выпускным экзаменам был апробирован в прошлом году в 400 школах. В этом году их количество увеличилось<...> до 450", - подчеркнули в пресс-службе.

Также на базе центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы будут организованы занятия для выпускников, претендующих на получение высокобалльных результатов ЕГЭ. Вести их будут тренеры, готовящие победителей различных олимпиад.

"Столичные школы по просьбам школьников и их родителей пересмотрели подход к обучению в выпускных классах, чтобы снизить нагрузку на учеников, которым одновременно с интенсивной подготовкой к ЕГЭ необходимо было осваивать учебную программу и нередко обращаться к репетиторам. Все это сказывалось на снижении посещаемости уроков по основным предметам, росте числа заявлений о переходе на очно-заочную форму обучения, увеличении числа обращений к психологам. Теперь же выпускников разгрузили: непрофильные дисциплины пройдены в первом полугодии учебного года, а второе полугодие отведено под практикумы по тем предметам, по которым ребята сдают экзамены", - пояснили в соцкомплексе правительства Москвы.

Эффективность практикумов

"Результаты первого года показали значительное сокращение числа выпускников с низкими баллами и увеличение количества 100-балльников на ЕГЭ. Так, доля выпускников с двойками сократилась по литературе более чем в 4 раза, по русскому языку - почти в 4 раза, по биологии - в 2,5 раза, по информатике, физике и географии - почти в 2 раза. Увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами по физике - в 7 раз, по биологии - в 5 раз, по русскому языку и по литературе - в 3 раза", - заявили в пресс-службе соцкомплекса.

Также для поддержки 11-классников организованы пробные ЕГЭ по всем предметам, на которых ребята проверяют свои знания и знакомятся с процедурой, чтобы увереннее чувствовать себя на госэкзамене. "Серьезным подспорьем для учеников выпускных классов является "Московская электронная школа" и ее сервис "Экзамены" с большим набором материалов для самостоятельной подготовки и персональными рекомендациями вузов по результатам ЕГЭ каждого ребенка, подборками видеоуроков и видеоразборов заданий ЕГЭ от лучших учителей Москвы по всем предметам, советами по управлению эмоциями, психологической поддержке на ЕГЭ", - заверили в мэрии.

Кроме того, элементом нового формата обучения стала программа психологической поддержки перед экзаменами. Ее ключевая часть - цикл открытых лекций самых известных специалистов в области психологии и работы со стрессом на крупных городских площадках.