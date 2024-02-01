ВЦИОМ: более 80% россиян считают русских девушек самыми красивыми

Согласно данным опроса, 55% опрошенных относятся равнодушно к конкурсам красоты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 81% россиян полагают, что самые красивые девушки живут в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Согласно январским данным ВЦИОМ, за последние 11 лет мы лишь укрепились во мнении, что самые красивые девушки живут в России (81%, 2013 год - 76%)", - говорится в сообщении.

При этом, согласно данным опроса, больше половины опрошенных россиян относятся равнодушно к конкурсам красоты (55%). Более четверти респондентов выражают положительное отношение к подобным мероприятиям (29%), а каждый седьмой - скорее отрицательное (15%).

Отмечается, что для россиянок главным мотивом участия в конкурсах красоты является возможность построить карьеру и попасть в шоу-бизнес (47%). "За последние 11 лет такого рода мероприятия стали реже восприниматься как способ заработать (29%, -12 процентного пункта к данным 2013 года) или найти состоятельного мужа (22%, - 8 п. п.) и чаще как способ удовлетворить свои амбиции (24%, +8 п. п.). Каждому четвертому причина участия видится в возможности повысить свою самооценку (26%)", - добавляется в сообщении.

Данные исследования показывают, что 11% молодых россиянок в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы принять участие в конкурсе красоты. При этом 7 из 10 мужчин заявили, что хотели бы увидеть свою женщину участницей подобных мероприятий (70%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 января 2024 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.