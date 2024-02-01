В Екатеринбурге почтили память Ельцина

1 февраля ему исполнилось бы 93 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие первые лица региона возложили цветы к памятнику первого президента РФ Бориса Ельцина в Екатеринбурге на памятной церемонии в день его рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале "Ельцин-центра".

В четверг Ельцину исполнилось бы 93 года.

"В день рождения Бориса Ельцина к его памятнику в Екатеринбурге возложили цветы первые лица Екатеринбурга и Свердловской области, представители дипломатического корпуса и сотрудники "Ельцин-центра". В памятной церемонии приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, первый заместитель Главы Екатеринбурга Игорь Сутягин", - рассказали в центре.

Также в этот день "Ельцин-центр" сделал бесплатным посещение музея и галереи.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области в крестьянской семье, умер 23 апреля 2007 года. С 1991 по 1999 год занимал должность президента РФ.