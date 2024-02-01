В Калининградской области отменили карантин по АЧС на предприятии "Балтагрос"

Решение принято на основании представления руководителя региональной службы ветеринарии

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области отменили карантин по африканской чуме свиней (АЧС), введенный 1 декабря 2023 года на предприятии "Балтагрос" в Багратионовском районе области. Соответствующий указ, подписанный губернатором области Антоном Алихановым, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории, указанной указом губернатора Калининградской области от 01 декабря 2023 года", - говорится в документе.

Решение принято на основании представления руководителя Службы ветеринарии по Калининградской области.

В декабре 2023 года указом губернатора карантин по АЧС был установлен на территории общества с ограниченной ответственностью "Балтагрос" по адресу Калининградская область, Багратионовский район, поселок Совхозное, улица Победы, дом 1А.

Предыдущая вспышка АЧС фиксировалась в области летом 2022 года. Зараженных животных обнаружили в Нестеровском, Озерском, Краснознаменском и Черняховском муниципальных округах. В пресс-службе правительства региона сообщали, что очаги заболевания удалось локализовать и дефицита свинины в области не было. Сообщалось о выявлении в личных хозяйствах нарушений ветеринарных правил содержания свиней. В региональном управлении СК сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Нестеровского района области, подозреваемого в таком нарушении.