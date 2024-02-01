Суд взыскал 28 млн рублей с киностудии за неснятую на деньги Минкультуры комедию

Картина должна была называться "Храни меня, мой Инстаграм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд взыскал с петербургской кинокомпании "Север" 28,6 млн рублей в пользу Министерства культуры за то, что компания в 2019 году получила от государства субсидию на производство комедии режиссеров Олега и Владимира Пресняковых, но фильм по итогу не был снят. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск заместителя прокурора Санкт-Петербурга в интересах Российской Федерации в лице Министерства культуры РФ к ООО "Кинокомпания Север" о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд взыскал с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации в лице Министерства культуры РФ денежные средства в размере 25 млн рублей, проценты в размере 3 569 690,47 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, осенью 2019 года Минкультуры на основании соглашения предоставило кинокомпании субсидию на возмещение затрат на производство фильма в размере 25 млн рублей. Двумя траншами в ноябре и декабре 2019 года средства были переведены ответчику. Однако по результатам сравнительной экспертизы сценария и представленной первой копии фильма в министерстве заявили, что материалы являются независимыми друг от друга кинематографическими произведениями. Других документов и сведений о надлежащем исполнении обязательств ответчик в Минкультуры не представил, поэтому истец просил о взыскании с киностудии как самой субсидии, так и процентов за ее использование в размере 4,8 млн рублей.

В решении по иску отмечается, что в нарушение условий соглашения ответчик не произвел самого фильма, а также не представил документов, подтверждающих целевое использование субсидии - генеральной сметы, первой копии фильма, акта Госфильмофонда России о приемке на постоянное хранение исходных материалов, копий завершенного фильма, акта сдачи-приемки выполненных работ и отчета о достижении показателей результативности. Таким образом, кинокомпания не выполнила взятые на себя обязательства.

Как отметили в пресс-службе судов, ответчик уже подал апелляционную жалобу на решение. До 16 февраля другие участники разбирательства должны представить свои возражения.

Комедия должна была называться "Храни меня, мой Инстаграм" (Instagram, запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России). По сценариям Олега и Владимира Пресняковых сняты фильмы "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия", "Одиннадцать молчаливых мужчин", "Мистер Нокаут", также они пишут пьесы для театров.