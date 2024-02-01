Министр образования Литвы объяснил идею закрытия русских школ интересами учащихся

Гинтаутас Якштас заявил, что выпускники русских школ сталкиваются с проблемой самореализации

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Идея закрытия в Литве государственных общеобразовательных школ с русским языком обучения объясняется интересами учащихся. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил литовский министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

"Выпускники русских школ сталкиваются с проблемой самореализации. Это, а также трудоустройство на высококвалифицированные места им дается труднее, чем сверстникам из литовских школ, - утверждал он. - Это связано с недостаточным владением литовским языком, уроков которого в начальной русской школе на 30% меньше, чем в литовской".

По словам Якштаса, общество признает наличие этой проблемы. "После школы ко всем применяются те же стандарты, которым русскоязычным труднее соответствовать. Изменения необходимы, иначе мы обманываем и этих школьников, и самих себя", - отметил он.

Министр подкорректировал свою позицию по этому вопросу. В начале января он однозначно заявил о необходимости закрытия русских школ. Эту установку подвергли критике спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, глава Минюста Эвелина Добровольска, департамент национальных меньшинств. Теперь Якштас говорит о том, что вопрос закрытия русских школ отложен, а возглавляемое им ведомство на следующей неделе представит для обсуждения свои предложения по вопросам образования национальных меньшинств.

В русских школах Литвы, которые в основном находятся в Вильнюсе, Висагинасе и Клайпеде, обучаются около 14 тыс. учеников.