Мишустин поздравил Эру Зиганшину с юбилеем

Премьер-министр отметил, что народная артистка смогла покорить публику своим искусством художественного перевоплощения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России актрису Эру Зиганшину с юбилеем и отметил, что она смогла покорить публику своим искусством художественного перевоплощения.

"Талантливая актриса, эмоциональная и искренняя, вы покорили зрителей профессиональным мастерством, искусством художественного перевоплощения", - говорится в телеграмме председателя правительства, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер отметил, что умение Зиганшиной работать в разных жанрах и амплуа позволило ей создать яркие и запоминающиеся образы в театре и в кино.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего", - заключил Мишустин.

Эра Графовна Зиганшина родилась 1 февраля 1944 года в Казани. С 2011 года по настоящее время играет на сцене Александринского театра. Снималась в фильмах "Снежная королева", "Год собаки", "Охотники за бриллиантами" и других.