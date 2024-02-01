Военно-Грузинскую дорогу полностью открыли

В пресс-службе МВД по Северной Осетии сообщили, что в очереди скопилось более 400 большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 февраля. /ТАСС/. Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке города Владикавказ - н. п. Ларс - в обоих направлениях с 10:50 1 февраля 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Дорога закрывалась накануне из-за непогоды для большегрузов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Северной Осетии, в очереди скопилось более 400 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.