Приморские школьники весной отправятся на пленэр к озеру Цзинбоху

Экспедиция пройдет с 29 апреля по 3 мая

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Пленэр-экспедиция на озеро Цзинбоху в провинции Хэйлунцзян, соседствующей с Приморским краем, состоится для юных приморских художников весной 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Юные приморские художники будут учиться рисовать пейзажи на берегу уникального озера в Китае. По плану даты экспедиции 29 апреля - 3 мая", - сообщили в пресс-службе.

Для молодых людей будет организована экспедиция на озеро Цзинбоху, также состоятся совместная выставка рисунков и музыкальный фестиваль. Заместитель председателя краевого правительства - министр образования Эльвира Шамонова уточнила, что Приморский край готов предложить китайским коллегам провести ряд совместных мероприятий для детей, организаторами которых выступит региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус-Приморье".

"Безусловно, мы хотим познакомить наших детей с культурой Китая, а китайских - приобщить к русской. Мы хорошо понимаем, как китайские школьники учатся, какой у них насыщенный и сложный учебный день, поэтому постарались привязать все мероприятия к каникулам в Китае. Озвученные нами предложения не ограничивают наше взаимодействие, например, в стадии разработки у нас находится проект "Китайские каникулы в России", мы бы хотели, чтобы дети из Китая в осенние каникулы приезжали в Россию и изучали русский язык с нашими детьми, в наших школах. Мы также готовы рассмотреть предложения и с китайской стороны", - цитируют Шамонову в пресс-службе.