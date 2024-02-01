Очевидцы сообщили, что военкомы на Украине используют дроны в поисках уклонистов

По словам одного из жителей Киевской области, люди в этой ситуации даже строят землянки

МОСКВА, 1 февраля /ТАСС/. Военкомы на Украине перекрывают дороги в Киеве и области, врываются в жилые дома в поисках уклонистов, рассказали ТАСС очевидцы.

"Ситуация с мобилизацией катастрофическая. Военкомы перекрывают дороги, уже ходят по домам в нашем поселке [в Киевской области] в поисках уклонистов, причем используют тепловизоры и беспилотники, - рассказал собеседник агентства. - Что ж, хорошо, что всем народом в складчину собирали на эту передовую технику. Теперь вот такая благодарность от военных пришла".

Люди в этой ситуации строят даже землянки, рассказал еще один житель области. "Хотя и в схроне уже пересидеть проблематично", - признал он.

Собеседник агентства также отметил, что каждый день видит, как с линии фронта и из госпиталей привозят в его село по два-три погибших. "Даже страшно вообразить, сколько уже погибших", - добавил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах массового скопления людей.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже лица, непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование направило запрос о призыве в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.