Бастрыкин поручил проверить информацию об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине

В пресс-службе СК отметили, что посольство России в Эстонии опубликовало информацию о намерении эстонской стороны осквернить захоронения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил центральному аппарату ведомства провести доследственную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что посольство РФ в Эстонии опубликовало информацию о намерении эстонской стороны осквернить захоронения красноармейцев на военном кладбище в Таллине. Отмечается, что Эстонский военный музей собирается демонтировать надгробия, чтобы якобы перезахоронить останки военнослужащих.