В Волгограде в канун годовщины победы в Сталинградской битве почтили память героев

Жители и гости региона возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Павших борцов

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Памятные мероприятия к 81-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве стартовали в Волгоградской области. Жители и гости региона возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Павших борцов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с участниками Великой Отечественной войны, специальной военной операции, делегациями Республики Татарстан, Курской области, почетными гражданами города-героя и региона, руководителями силовых, правоохранительных, надзорных ведомств, сенаторами, депутатами, представителями общественных, религиозных, молодежных патриотических объединений, а также просто неравнодушными гражданами приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Павших борцов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Сталинградской битве, в этом году проводятся в различных форматах в Волгограде, районах области и в других регионах России. Так, узнать историю битвы на Волге могут гости стенда Волгоградской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. А в волгоградских городах Котельниково, Серафимович и в станице Клетской при участии нескольких тысяч человек были открыты памятные стелы "Сталинградский рубеж".

2 февраля главной точкой притяжения по традиции станет Мамаев курган, где жители и гости Волгоградской области отдадут дань памяти защитникам Отечества. Вечером в музее-заповеднике "Сталинградская битва" состоится цифровой патриотический фестиваль "Родина - герой". Во время прямого включения на большом экране зрители увидят выступления звезд театра, кино и эстрады, в том числе Дениса Майданова, Алексея Маклакова, Стаса Костюшкина, Ирины Дубцовой, Марка Тишмана, Shaman. А 4 февраля на территории спортклуба "Юный ястреб" в Среднеахтубинском районе пройдет военно-историческая реконструкция - ключевые события сражения воспроизведут участники патриотических клубов и профессиональные каскадеры.