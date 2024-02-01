В Москве предложили усовершенствовать требования по пожарной безопасности соцобъектов

Руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин отметил, что корректировка правил позволит исключить неоднозначность в трактовке требований к определению мест установки автоматических выключателей без теплового расцепителя в цепи электроснабжения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы подготовил и направил в МЧС России свои предложения по оптимизации требований к объектам социальных учреждений в части касающейся систем противопожарной защиты, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Столичный стройкомплекс предлагает четко сформулировать требования к определению мест установки автоматических выключателей без теплового расцепителя в цепи электроснабжения при реализации объектов образования. Это повлияет на монтаж инженерных систем при строительстве объектов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что предложения были сформированы с учетом результатов ранее проведенного анализа нормативных документов, касающихся систем противопожарной защиты для зданий образовательных организаций.

Как пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, внести изменения необходимо в пункты СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" и СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". "Корректировка соответствующих свод правил позволит исключить неоднозначность в трактовке требований к определению мест установки автоматических выключателей без теплового расцепителя в цепи электроснабжения при реализации объектов образования", - добавил он.

Отмечается, что приведение нормативов в соответствие с актуальными потребностями градостроительного развития и с учетом темпов научно-технического прогресса находится на постоянном контроле у соответствующих департаментов московского стройкомплекса. Такая системная работа по актуализации СП гарантирует высокий уровень безопасности социальных объектов и комфортное пребывание в них, резюмировали в мэрии.