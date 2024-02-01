Роскомнадзор заблокировал около 236 тыс. сайтов и страниц за фейки об СВО с 2022 года

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев отметил, что ограничение доступа к иностранным платформам с антироссийской повесткой вносит ощутимый вклад в борьбу с фейками

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Около 236 тыс. сайтов и страниц сайтов в сети было заблокировано за распространение фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине с ее начала в 2022 году. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"Роскомнадзор на основании поступивших требований Генпрокуратуры России добился удаления либо блокировки противоправной информации по линии СВО с около 236 тыс. сайтов и страниц сайтов с такими материалами", - сказал он на форуме "Все для победы!", который проводит Народный фронт в Туле.

Ограничение доступа к различным иностранным медиаплатформам, которые выступили основными трансляторами антироссийской повестки, вносит "ощутимый позитивный вклад в борьбу с распространением фейковой информации в российском интернет-пространстве", добавил Зайцев.

"На протяжении 2023 и в течение января 2024 года в сравнении с 2022 годом мы зафиксировали снижение количества призывов к участию граждан в несогласованных акциях протеста против проведения ВС РФ специальной военной операции", - отметил он.

Помимо этого, за систематическое размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ, Роскомнадзор полностью заблокировал более 3 тыс. сайтов.