Биометрический профиль гражданина на "Госуслугах" имеют около 18 млн россиян

Согласно презентации министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, государственный цифровой ID имеют 110 млн граждан России

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 18 млн граждан России имеют биометрический профиль гражданина на портале "Госуслуги". Такие данные представлены в презентации министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, которая была представлена в ходе пленарного заседания цифрового форума Digital Almaty 2024.

Также, согласно презентации, государственный цифровой ID (профиль на портале "Госуслуги", - прим. ТАСС) имеют 110 млн россиян, цифровые копии личных документов взамен бумажных оформлены у 19 млн граждан, а электронную подпись для мобильных устройств оформили 10 млн человек.

Как отметил в ходе выступления, говоря о том, как будет меняться госуправление, Максут Шадаев, самым крупным трендом будет цифровой государственный ID, который включает в себя биометрические данные, электронную подпись и цифровые копии документов. Он пояснил, что эта система сможет заменить традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии.

В этом году цифровой форум проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 2 февраля. В этот день премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.